Por Agencias

Praga.- El patinador mexicano Donovan Carrillo cerró su temporada en el sitio 19 del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico que se llevó a cabo en Praga.

El tapatío logró una suma de 140.09 puntos en el programa libre para un total de 219.74 unidades lo que lo ubicaron entre los mejores 20 del orbe.

«Estoy contento con mi resultado aunque tuve errores. Fue una experiencia muy buena y me voy con la tarea de pulir mis rutinas para obtener mejores puntajes», comentó.

Donovan patinó al ritmo de Elvis Presley, recorrió la pista con elegancia y determinación aunque tuvo un par de caídas y errores fueron castigados por los jueces.

«A partir de aquí seguiré construyendo. Quiero desarrollar más mi deporte en México. Ojalá algún día podamos tener un campeonato como este, sería increíble. Siento que a México le encantaría tener uno», mencionó el seleccionado.