Por Agencias

Ciudad de México.- Elementos que integran el Gabinete de Seguridad aseguraron en Puebla aproximadamente 800 mil litros de hidrocarburo y tres tractocamiones, con lo que afectaron la capacidad operativa relacionada con el presunto robo, almacenamiento y distribución ilícita de combustibles. El valor estimado de lo asegurado asciende a 16 millones 851 mil pesos.

La acción fue realizada por integrantes de la Secretaría de Marina (Marina) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en Huejotzingo, Puebla, como parte de las acciones para combatir el mercado ilícito de combustibles.

En seguimiento a una investigación por posibles hechos constitutivos de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos en materia de hidrocarburos y posesión ilegal de combustibles, las autoridades realizaron la diligencia en un inmueble utilizado por una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de combustibles alternos.

Como resultado del operativo, fueron asegurados tres tractocamiones con sus respectivos tanques de almacenamiento, los cuales se encontraban abastecidos con producto líquido, además de equipos de cómputo y diversa documentación.

Entre los vehículos decomisados se encuentra un tractocamión color verde con un tanque de almacenamiento con capacidad aproximada de 20 mil litros.

También fue asegurado un tractocamión color blanco, acoplado a un tanque con capacidad aproximada de 39 mil 500 litros, así como un tercer tractocamión, también color blanco, con un tanque de aproximadamente 20 mil litros de capacidad. Los tres se encontraban abastecidos.

Las autoridades también aseguraron diversas muestras de líquidos de apariencia oscura y ámbar, que serán sometidas a análisis periciales para determinar su composición, naturaleza y procedencia.

Además, fueron incautados equipos de cómputo, entre ellos computadoras portátiles y CPU, así como documentación considerada de interés para las investigaciones.

El inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo de las autoridades conforme a las disposiciones legales aplicables.

La diligencia contó con la intervención de agentes del Ministerio Público Federal y peritos de la FGR, quienes realizaron el procesamiento y aseguramiento de los indicios encontrados durante el cateo. (César Arellano García e Iván Evair Saldaña/La Jornada).