Por Redacción
Mazatlán, Sinaloa- Dos presuntos integrantes del cártel de Sinaloa fueron detenidos por personal de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, y se les aseguraron mil 131 cargadores para armas de diversos calibres, 19 armas largas, 15 mil 480 cartuchos, equipo táctico y un vehículo.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el operativo fue realizado por personal militar y de la Guardia Nacional en coordinación con elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP), de Marina-Armada de México (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal Preventiva.
A través de las Comandancias de la III Región Militar y la 9/a. Zona Militar, se llevan a cabo acciones que forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y en ese contexto, al realizar “patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de Mazatlán” fueron aprehendidos dos hombres que conducían un vehículo en el cual se aseguró el armamento antes mencionado.
Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la FGR con sede en Mazatlán, para continuar con las investigaciones, realizar acciones periciales y determinar la situación jurídica de las personas.
En días pasados la Semar y la Defensa enviaron centenares de integrantes de la Armada y del Ejército en apoyo a las autoridades locales para actuar en contra de las facciones del Cártel de Sinaloa que han generado violencia en este municipio, se informó en la versión oficial.
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