Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, fortalece la infraestructura hidráulica de la ciudad capital mediante la construcción y equipamiento de la Planta Potabilizadora que alimentará la primera y segunda Línea del Acueducto “Guadalupe Victoria”, proyecto ejecutado por la Secretaría de Obras Públicas.

El secretario Pedro Cepeda Anaya refirió que esta infraestructura permitirá desarrollar un proceso integral para el tratamiento del agua proveniente de la presa Vicente Guerrero, mediante una serie de etapas diseñadas para retirar sólidos, partículas suspendidas y otros elementos presentes en el agua cruda, antes de incorporarla al sistema de conducción.

Subrayó que el proceso inicia en la caja de distribución, donde llega el agua cruda de la presa de la cual se reparte por gravedad hacia las etapas de tratamiento: floculación, sedimentación y filtración, en las que se separan las partículas y sólidos suspendidos hasta obtener agua de alta claridad.

Posteriormente, el agua llega al tanque vertedor, que controla el nivel hidráulico del sistema y donde se aplica el cloro que elimina patógenos y garantiza el cloro residual requerido.

Por último, el titular de la secretaría destacó que en la última etapa del proceso el agua sería bombeada por las líneas 1 y 2 del Acueducto “Guadalupe Victoria” hacia un tanque de almacenamiento con capacidad de 10 mil metros cúbicos, donde se realizará una nueva aplicación de cloro para reforzar la desinfección antes de su distribución a Ciudad Victoria.

Indicó que con este proyecto, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar obras hidráulicas estratégicas que permitan mejorar las condiciones de abastecimiento y contribuir a la seguridad hídrica de la capital del estado.