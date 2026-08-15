Por Agencias

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) asestaron un nuevo golpe al narcotráfico marítimo, en el que aseguraron mil 900 kilos de cocaína y detuvo a los dos tripulantes de una embarcación menor en costas de Zihuatanejo, Guerrero.

Desde el inicio de esta administración federal se han asegurado alrededor de 90 toneladas de cocaína.

La Semar señaló que la incautación representa una afectación económica de más de 400 millones de pesos.

La droga fue asegurada en aguas del Océano Pacífico, al suroeste del estado de Guerrero, por parte de personal de la Octava Región Naval en funciones de Guardia Costera.

La Armada detectó “una embarcación menor con dos motores fuera de borda que era tripulada por dos hombres, quienes transportaban 53 bultos de cocaína, a aproximadamente 170 millas náuticas (315 kilómetros) al suroeste de Zihuatanejo.

Dicha acción se derivó de un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima realizado por personal naval, durante el cual se avistó una embarcación por lo que se efectuó el seguimiento correspondiente, hasta su intercepción.

“Derivado de lo anterior, se logró el aseguramiento de 53 bultos con un peso aproximado de mil 900 kilogramos de cocaína”, indicó la Semar. (Gustavo Castillo García/La Jornada).