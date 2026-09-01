Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz Lara, cuestionó que las mayorías legislativas impulsadas por Morena se utilicen para perseguir adversarios políticos en lugar de atender los problemas que afectan directamente a la población, como la crisis en el sistema de salud.

“Solamente buscan las mayorías para intereses partidarios. ¿Por qué no utilizar esa misma fuerza para penalizar más a quienes se meten con la salud, a quienes no atienden los problemas reales de los tamaulipecos?”, expresó.

El dirigente priista recordó que en lo que va del actual gobierno estatal han pasado tres secretarios de Salud, sin que se logren resultados tangibles para la ciudadanía. Señaló que la situación es crítica en la frontera, donde mes tras mes cierran maquiladoras y se acumula rezago en empleo y servicios.

El dirigente tricolor hizo referencia a las protestas registradas este lunes en Reynosa, donde personal médico del IMSS-Bienestar bloqueó momentáneamente el bulevar Álvaro Obregón para exigir medicamentos, insumos y mejores condiciones laborales.

“El llamado es al gobierno federal para que distribuya los recursos que realmente se necesitan, no sólo en Tamaulipas sino a nivel nacional”, señaló.

Criticó además que quien hoy encabeza la coordinación del IMSS-Bienestar estatal “hasta hace unos meses parecía guía turística y no realmente un funcionario que dieran beneficios a la gente”.

Díaz Lara sostuvo que los trabajadores y derechohabientes tienen todo el derecho a manifestarse, pues las cuotas que pagan los patrones deben garantizar un servicio digno.

“Todos sabemos perfectamente que pedimos a Dios no tener que utilizar el IMSS, porque ya sabemos lo que va a pasar cuando ahí lleguemos”, afirmó.

Responsabilizó a Morena y sus aliados de la crisis en el sistema de salud. “Hoy tienen todo, hoy no hay excusas. Morena siempre buscó culpables, ahora que agarren un espejo y ahí van a ver a los culpables que le han fallado a las familias tamaulipecas”, dijo, al tiempo que aseguró que en 2027 el PRI buscará recuperar municipios y demostrar que sabe gobernar y dar resultados.

Para terminar, y respecto al tema de la doble nacionalidad, opinó que ésta no debería ser utilizada como distractor político, pues en municipios fronterizos es común que ciudadanos hayan nacido en Estados Unidos con padres mexicanos.

“La soberanía nacional no son ellos, ni podemos seguir permitiendo que Morena y sus aliados decidan todo como si vieran al país por el retrovisor”, dijo.