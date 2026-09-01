Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal atendió un reporte de incendio registrado en una vivienda ubicada en la colonia El Mirador, en esta ciudad fronteriza, donde se desplegaron elementos para brindar apoyo ante la emergencia.

A su llegada, personal de Protección Civil y Bomberos ya se encontraba en el lugar realizando las labores correspondientes para controlar el fuego.

No se reportaron personas lesionadas.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, informó la corporación.