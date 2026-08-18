Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que fue liberada una mujer que había sido privada de su libertad y detenidos por el delito de secuestro agravado Luis Fernando “E” y Reynaldo Ázael “F”, alias “Capibara” o “Gordo”, como resultado de una acción coordinada entre elementos de la Policía Investigadora del Grupo Especial de la Fiscalía y de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE).

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto, cuando la víctima fue privada de su libertad en el exterior de su domicilio, ubicado en la colonia Rancho Grande, de este municipio fronterizo, por hombres que portaban armas de fuego, quienes se llevaron un vehículo, en el que posteriormente huyeron del lugar.

Ante el reporte de la privación de la libertad, elementos de la Fiscalía General de Justicia desplegaron un operativo de búsqueda y localización, con apoyo de labores de inteligencia y monitoreo.

Como resultado de estas acciones, los agentes ubicaron un vehículo con características coincidentes con el reportado en las inmediaciones de la colonia Los Almendros.

Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron a la víctima, quien se encontraba privada de su libertad. La mujer fue liberada y trasladada para recibir atención médica y continuar con las diligencias correspondientes.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente por su probable participación en el delito de secuestro agravado. Asimismo, fueron asegurados vehículos presuntamente relacionados con los hechos y un teléfono celular.