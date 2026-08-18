Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que durante el sismo ocurrido la semana pasada en Colombia fallecieron dos mexicanos en ese país.

Comentó que la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo contacto con los familiares de las víctimas a las que incluso se les trasladó a Colombia para atender el proceso con sus familiares.

Por otro lado, comentó que la ayuda que ha dado el gobierno mexicano a Colombia ha sido a través de despensas y medicamentos, precisando que ya no se envió al equipo de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional.

GOBIERNO DE ABELARDO DE LA ESPRIELLA REBAJA CIFRA DE MUERTOS Y AUMENTA LA DE HERIDOS

Las autoridades de Colombia rebajaron a 287 la cifra de muertos por el terremoto que sacudió el país el pasado lunes, así como ha elevado a 4 mil 147 la de personas heridas, frente al dato de 289 víctimas mortales y 3 mil 937 heridos dado a conocer en el balance anterior.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha confirmado este balance, que también revisa al alza el número de personas dadas por desaparecidas de 143 a 194.

Asimismo, se ha registrado un «aumento considerable» en el saldo de daños tras nuevos reportes emitidos por el departamento del Tolima, en el centro-oeste del país, y debido a la incorporación de más municipios a la consolidación de datos.

De ese modo, la UNGRD, que cifra en 472 los municipios afectados y en 185 mil 996 las personas damnificadas por el devastador terremoto, ha confirmado que 127 mil 608 viviendas se encuentran averiadas, 26 mil 392 destruidas y 197 edificios colapsados.

A ello se suman 304 centros de salud, 3 mil 207 centros educativos, 4 mil 059 centros comunitarios, 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, trece puentes peatonales y cinco aeropuertos afectados.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha identificado un total de 288 de los 298 cuerpos recibidos, entre ellos 21 menores de edad. (Alonso Urrutia, Néstor Jiménez, La Jornada y Europa Press).