Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La versión dice que en febrero del 2025 fue sentenciado a tres meses de prisión, por fraude genérico por un monto de 2.1 millones de pesillos.

Se trata del juicio oral 59/2023, según la carpeta procesal 59/2023 llevada por el juez Víctor Reyes Hernández, de Altamira.

El dato no dice si José Andrés Zorrilla Moreno, ex presidente panista de Madero, pagó con sombra la condena, se la “pasaron” por boba o sigue libre por amparos de la justicia federal.

Fue acusado por la constructora Cepisa, a la que pidió la remodelación de su casa en la colonia Unidad Nacional, con la promesa de pegarle cuando llegara a alcalde (había ganado las elecciones) en el bienio 2016-2018.

A la de fácil, en corrupción, el edil ofreció pagar mediante contratos de obra, que no le aceptaron. Terminó los dos años y nunca liquidó.

No es la única acusación en contra del aludido, pues tiene cuentas pendientes con la Auditoría Superior del Estado. Inexplicablemente anda en libertad (no se sabe que esté en prisión).

Otra denuncia penal que lo vincula es la 17/2019, presentada por el jurídico del alcalde Adrián Oseguera Kernion, siguiente administración, por el presunto faltante (robo, dicen ellos) de tres motores, un vehículo y 20 radios de comunicación, que no aparecieron en la entrega-recepción.

Igual fueron señalados como posibles responsables Jonathan Ruiz Alvarez, secretario del ayuntamiento; Pablo César Leal Cárdenas, director de Servicios Públicos, y Martha Patricia Guzmán Gómez, secretaria particular, y “quien resulte responsable”, según la carpeta 17/2019 abierta el 23 de enero de 2019.

Oseguera, el sucesor, nunca informó de los avances de la investigación.

Una más: Aunque no hay expediente público, a finales del 2018 el jurídico municipal informó a la prensa haber presentado denuncia en contra de Zorrilla por presunto peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, por la suma de 492 millones de pesillos.

Fue resultado de una investigación interna que hicieron los nuevos funcionarios en cuanto terminó el gobierno zorrillista. Encontraron pagos a empresas factureras, falsas dijeron, entre otros chistecitos.

El enésimo expediente: En noviembre del 2023 la Auditoría Superior del Estado publicó haber turnado un caso a la Fiscalía Anticorrupción por irregularidades financieras por 13.6 melones de pesillos. Junto al ex edil aparecen los nombres de sus colaboradores Adolfo Eduardo Ortiz Flores, Norma María Cuéllar del Angel y Diana Fernández Díaz.

Igual la ASE mantiene oculta la información de los avances de la carpeta de investigación.

Hay más pero aquí la dejamos.

Pues bien, el señor Zorrilla es de los nuevos próceres del Partido Verde Ecologista. Quiere ser candidato a alcalde en Madero, ahora por el partido fundado por López Obrador, Morena, y su coalición. Lleva la ruta. Anda emocionado.

En abril del 2026 el jefe estatal del PVE, Manuel Muñoz Rocha -perdón Muñoz Cano-, lo incorporó como nueva conquista.

Y se la creyó. En los siguientes meses orquestó una campaña de “si Morena no quiere perder Madero”, tienen que postular a Zorrilla como su candidato, y dar una patada a Erasmo González.

Muñoz lo encumbró como secretario de una cartera llamada Diálogos por el Desarrollo, instrumento para elaborar proyectos y propuestas de la plataforma del partido.

Su incorporación llegó al clímax este lunes cuando Muñoz seleccionó al señor Zorrilla para formar parte de un comité de Fuerza Verde, encargado de la selección de perfiles rumbo a las candidaturas del 2027, junto a un equipo de inexpertos jóvenes que por primera vez participan en política.

Aseguran que quieren seleccionar como candidatos a pura gente honrada ¿cómo Zorrilla?.

¿Con esta fichita el señor Cano busca darle madruguete a Morena en la petrolera? Debería buscar a elementos menos chamuscados.

Al comenzar el nuevo ciclo escolar, la UAT invitó a sus estudiantes de todos los niveles, de técnico superior a doctorado, a participar en el proceso de solicitud de la Beca Futuro Tamaulipas Jóvenes, que otorga el Gobierno del Estado por conducto del Itabec.

La iniciativa va encaminada a apoyar a los jóvenes en situación económica adversa o de vulnerabilidad. El promedio mínimo de calificaciones es de 8.0. Las solicitudes se recibirán hasta el dos de septiembre.

Y como era de esperarse, el Congreso del Estado -ahora en receso- tendrá sesión extraordinaria este martes 18 de agosto a partir de las 12:00 horas, para discutir y votar hasta 45 temas de agenda, de ellos 10 puntos de acuerdo y el resto decretos.

El lunes, la Comisión Permanente aprobó iniciativa del Gobernador Américo Villarreal para crear las secretarías de Innovación e Inteligencia Digital y de las Mujeres, que ahora son consideradas agencias.

Por cierto, después de ser anfitrión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobernador Villarreal seguía en Tampico. El lunes presidió la Mesa de Paz, para luego dar el arranque del ciclo escolar 2026-3 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que registra por primera vez una matrícula de más de 43,500 alumnos.