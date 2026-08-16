Por Agencias

Ciudad de México.- La referente del futbol femenil internacional Jennifer Hermoso, campeona con España y quien fue clave para alzar la voz contra los casos de abuso y acoso en el deporte, se despidió del club Tigres después de dos años y de haber conseguido un título de la Liga Mx.

“Hay una frase que dice: ‘Crecer es aprender a despedirse’. Para mí, no es un adiós, sino un hasta pronto porque una parte de mi vida se queda en México y aquí en Tigres. Esto ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Me llevo muchas amigas”, afirmó la mediocampista en un video que publicó el club regiomontano en redes sociales.

Hermoso llegó a México en 2022 tras firmar un sorpresivo fichaje con el Pachuca. Ya en ese entonces presumía la etiqueta de ser considerada como una de las mejores futbolistas del mundo luego de coronarse en el torneo de España con el Barcelona y de haber sido máxima goleadora de esa competencia en 2018 con 24 tantos.

Después de dos años con las Tuzas y de pelear por un cetro que no se logró, Hermoso fichó en 2024 con Tigres, el máximo ganador histórico de la Liga Mx Femenil. No obstante, tardaría un año en conseguir el campeonato con las Amazonas.

“Tengo muchos sentimientos encontrados. Estoy triste porque siempre cerrar ciclos o cambios traen ese sentimiento. Me encontré un equipo ganador, campeón, que me recibió con los brazos abiertos, eso aquí lo pude conseguir. Llegar al equipo más campeón de México fue extraordinario”, agregó en su despedida con Tigres.

Hermoso se convirtió en referente en una lucha contra los abusos, el acoso y el sexismo en el deporte después de alzar la voz contra Luis Rubiales, quien mientras fungía como presidente de la Real Federación Española de Futbol besó a la mediocampista sin su consentimiento durante la ceremonia de premiación en la que La Roja se coronó en el Mundial Femenil 2023.

“Después de todo, esto creará un precedente importante en un entorno social en el que aún queda mucho por hacer. Tengo el corazón lleno de las personas que han estado, están y seguirán conmigo en esta lucha. Y ahora sí, se acabó», escribió Hermoso en Instagram en ese entonces.

La polémica derivó en la renuncia de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Futbol y como vicepresidente de la UEFA.

Además, la Audiencia Nacional de España condenó a Rubiales por el delito de agresión sexual aunque descartó una pena de prisión. También fue cesado Jorge Vilda como entrenador de la selección femenil de España. No obstante, Hermoso tardó un año en retornar a la selección de España al ser convocada en octubre de 2025 por la nueva entrenadora, Sonia Bermúdez. (La Jornada).