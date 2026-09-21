Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, anunció que la institución pondrá a disposición sus auditorios y espacios para que los candidatos en el presente proceso electoral 2026-2027 puedan realizar debates electorales durante el arranque de campañas en el estado.

“Ya lo hemos hecho, si mal no recuerdo en la elección pasada abrimos el espacio e hicimos la invitación general a todas las fuerzas… algunos fueron, otros no, y tengan la seguridad que igualmente lo haremos. Hemos firmado convenios con el IETAM y con el INE y estamos prestos siempre en el sentido de poder apoyar”, expresó el rector.

Anaya destacó que la Universidad ha recibido a ministros, consejeros y diversas personalidades en sus instalaciones, y la comunidad académica seguirá abierta a cualquier disposición que fortalezca la vida democrática.

“Nosotros seguimos nuestro ritmo normal de trabajo académico y en ese sentido vamos a estar prestos y abiertos”, dijo.

Subrayó que la UAT busca ser un espacio plural y de encuentro, donde se fomente la participación ciudadana y el debate público.

En cuanto a los procesos internos, el dirigente universitario reconoció que la máxima casa de estudios de Tamaulipas se encuentra inmersa en cambios de dirección en varias facultades, entre ellas la Facultad de Derecho de Victoria, donde existe polémica en torno al actual director, Eddy Izaguirre quien busca la reelección pero también que supuestamente no hay piso parejo para otros aspirantes, especialmente mujeres.

“Nosotros siempre damos la apertura para que llegue la gente más preparada y querida por la universidad. Deseamos que se elija al perfil que apoye las condiciones académicas, culturales y deportivas, sin distingo de género”.

De hecho, el rector recordó que actualmente existen 17 mujeres directoras y que procesos recientes, como el de la Facultad de Ciencias de la Educación, se resolvieron con unanimidad.

“El proceso está abierto a cualquier gente que se quiera inscribir. Lo importante es que llegue el mejor prospecto”, refirió.