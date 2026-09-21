Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular del Colegio de Tamaulipas, Andrés Medrano Maidón, informó que la institución mantiene una estrategia permanente de capacitación y actualización para servidores públicos, con metas que superan los 3 mil funcionarios capacitados en el segundo trimestre de 2026.

Actualmente, los programas de posgrado -maestrías y doctorado- cuentan con alrededor de 100 estudiantes, mientras que en formación continua la cifra es mucho mayor.

“Nuestra meta es capacitar a 800 servidores públicos en el primer trimestre y cerca de 3 mil en el segundo, principalmente en áreas de auditoría, anticorrupción y buen gobierno”, explicó Medrano.

El Colegio no solo ofrece docencia y formación continua, sino también desarrolla investigación aplicada y consultoría.

“Nuestro cuerpo académico realiza proyectos de investigación en áreas prioritarias como educación, economía y desarrollo rural, además de evaluar programas federalizados y presupuestarios”.

Medrano subrayó que la capacitación es indispensable para garantizar mejores niveles de percepción y desempeño en la administración pública. “Hoy estudiar una licenciatura o maestría requiere actualización permanente, y ahí es donde entramos nosotros para proveer herramientas a funcionarios y egresados”.

La institución también realiza acciones de promoción y difusión, consolidándose como una alternativa académica reconocida a nivel nacional.

“El Colegio de Tamaulipas es más que docencia: es investigación, consultoría y formación continua al servicio del estado”, indicó.