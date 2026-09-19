Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, informó que los procesos internos de la dependencia continúan de manera normal y que no se han suspendido pagos a proveedores ni a empresas contratistas.

Esto ocurre pese a que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó 19 proveedores con irregularidades en su registro, al no cumplir con requisitos básicos como acreditar actividades económicas ante el SAT, mantenerse al corriente en obligaciones fiscales y cumplir con disposiciones de seguridad social ante el IMSS e Infonavit.

Manautou Galván puntualizó que su dependencia únicamente revisa que los proveedores entreguen la documentación necesaria para su inscripción, mientras que la verificación física de domicilios y establecimientos corresponde a la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Norma Angélica Pedraza Melo.

Explicó que aunque la Secretaría puede señalar a un proveedor que incumpla con requisitos, las sanciones y litigios por adeudos deben ser atendidos por el Tribunal de Justicia Administrativa.

Reiteró que en el gobierno de Tamaulipas no hay pagos detenidos a proveedores, pues todos los trámites siguen su curso, y la inspección de domicilios y establecimientos es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Anticorrupción.

La funcionaria aclaró que la Secretaría de Administración no tiene facultades para fiscalizar empresas o personas físicas, ya que su papel se limita a recibir y validar los requisitos que presentan los interesados para integrarse al padrón estatal de proveedores.

“La Dirección General de Compras integra esos expedientes para garantizar que los procesos de contratación se realicen con transparencia y que la documentación esté completa desde el inicio”, sostuvo.

Finalmente, no descartó que puedan surgir irregularidades cuando vence el plazo de un año y los proveedores deben refrendar su registro, pues en ese lapso pueden cambiar de domicilio o trasladarse a otro establecimiento.