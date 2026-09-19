Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente estatal del PRI, Bruno Díaz Lara, informó que el partido no permitirá que sus siglas sean utilizadas por quienes no representen la identidad y el arraigo que la militancia exige.

“Quien quiera llevar nuestras siglas tiene que tener gran identidad con Tamaulipas y jamás vamos a permitir que no represente dignamente nuestros colores”, dijo.

Recordó que el PRI ha participado en alianzas en 2022, 2023 y 2024, pero subrayó que todo lo ocurrido quedó registrado y que no se acompañará a quienes hayan mal utilizado las siglas. “Nosotros recorremos el estado, escuchamos a la militancia y a los tamaulipecos, y lo que nos piden es defender al partido y a la democracia”.

Díaz Lara reconoció que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha manifestado la necesidad de construir una alianza, pero insistió en que debe ser competitiva y equilibrada, respetando la representación de cada partido.

Sobre los tiempos electorales, explicó que será a principios de 2027 cuando se definan formalmente las posibles alianzas y los precandidatos a distritos federales, locales y los 43 municipios de Tamaulipas.

El dirigente priista no descartó la participación de candidatos externos, siempre que sean tamaulipecos comprometidos con defender al estado y sus municipios, frente a lo que calificó como “un gobierno que amenaza instituciones y olvida los servicios públicos, los hospitales, la educación y el campo”.

En cuanto a la representación municipal, aseguró que el PRI cuenta con perfiles sólidos en cada localidad. “Sabemos perfectamente contra quién nos vamos a enfrentar: un partido que se asocia con el crimen organizado y condiciona apoyos sociales”.

Díaz Lara insistió en que la militancia será consultada en cada decisión y que los acuerdos deberán garantizar equilibrio. “Con hombres y mujeres valientes vamos a competir con seriedad y propuestas sólidas”.