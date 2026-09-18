Por Blanca Esthela Hernández D.

Bustamante, Tamaulipas.- El municipio de Bustamante cuenta con el cien por ciento de apoyo y siempre está presente en las decisiones del Gobierno del Estado, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La tarde de este jueves, en la plaza de Bustamante, el mandatario estatal recibió el segundo informe de la presidenta municipal, Maricela Rodríguez González, durante la sesión de Cabildo y reiteró que seguirá trabajando para lograr el desarrollo y bienestar de todas las familias de este municipio.

«Cuenten con su amigo el gobernador del Estado, que estará pendiente de buscar hasta el último límite de nuestras capacidades traer beneficios a nuestras entidades, tal como lo hacemos aquí en el municipio de Bustamante», dijo.

Indicó que, trabajando conjuntamente con la presidenta municipal, se atenderán todas las necesidades, sobre todo para aliviar la problemática de la falta de agua, para cumplir con el programa de electrificación, para que ningún hogar de esta comunidad quede sin energía eléctrica, y también para ampliar el número de comedores comunitarios y los apoyos para la vivienda a través del ITAVU.

«Sepan que están presentes siempre en las decisiones de su Gobierno del Estado; en las decisiones para asignar esos presupuestos, ustedes están presentes, no están omisos, siempre los tiene presente su amigo el gobernador del Estado y busca cómo tener la oportunidad de bajar recursos que puedan ser beneficiosos para este municipio», manifestó.

Apuntó que, gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de los Programas de Bienestar, en Bustamante se dispersan alrededor de 750 millones de pesos al año, mejorando la calidad de vida de aproximadamente 3,200 personas.

Mencionó que, luego de cuatro años de un gobierno con visión humanista y esta forma de trabajar conjuntamente, se ha podido avanzar más rápido y recuperar lo que por mucho tiempo se había abandonado y la infraestructura que se fue deteriorando sin dar el servicio a la gente.

Durante su informe, la presidenta municipal de Bustamante, Maricela Rodríguez González, dio la bienvenida al gobernador Américo Villarreal y aseguró que esta comunidad, aunque pequeña de territorio, «es enorme en su historia y de gente trabajadora, de buen corazón».

«Su presencia hoy aquí representa para nosotros que Bustamante también cuenta, que nuestros municipios, que son pequeños, también importan y que cuando los gobiernos trabajan juntos, los beneficios pueden llegar más lejos», expresó.

La alcaldesa refrendó su agradecimiento y respeto al gobernador por todos los apoyos que han hecho llegar al municipio.

«Gobernador, tenga la certeza de que Bustamante valoramos y respetamos todo su apoyo. Gracias nuevamente, señor gobernador, por todo ese apoyo que siempre nos ha venido brindando a Bustamante», mencionó.

Con la realización de este informe, el gobernador completó su recorrido por todos los municipios del altiplano tamaulipeco, que inició el pasado día 13 en Palmillas, y este viernes 18 de septiembre iniciará su visita a otra región del estado, asistiendo a los municipios de Ocampo y Gómez Farías.