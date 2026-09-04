Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), Taide Garza Guerra, hizo un respetuoso pero al mismo tiempo enérgico llamado a las autoridades federales y estatales para que atiendan con sensibilidad, humanismo y debida diligencia a los colectivos de madres buscadoras.

En entrevista, la Ombudsperson tamaulipeca reconoció que el tema de la desaparición forzada es especialmente delicado en Tamaulipas, entidad que ocupa el segundo lugar nacional en desapariciones.

«Una madre buscadora va detrás de su familia, detrás de ese cuerpo para darle el procedimiento que corresponde en un funeral. Mientras no tengan un cuerpo, van a estar en la búsqueda», expresó.

Garza Guerra señaló que esa búsqueda corresponde legalmente a las fiscalías especializadas, a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Comisión de Víctimas, pero denunció que en la práctica no se les escucha, no se les atiende con eficiencia ni con el compromiso necesario para lograr resultados.

“Ellas esperan, que las autoridades encuentren a sus familiares y se los entreguen, pero lamentablemente no las escuchan, no las atienden, y si lo hacen no es con la debida diligencia y eficiencia que se requiere; no con el compromiso que ellas necesitan para lograr resultados, porque aquí lo importante son los resultados”.

Dijo que uno de los reclamos más constantes de los colectivos es que cuando acuden a poner una denuncia son revictimizadas por las propias autoridades.

«Siempre se debe creer en el dicho de la madre buscadora. Hay que ser sensibles y darles una atención prioritaria, y la Constitución así lo establece», enfatizó.

La presidenta de la CODHET reveló que incluso existe una sobrerregulación en la materia, y cuenta con un cuadernillo normativo para demostrarlo.

«Es increíble que las políticas públicas sean tan grandes, que la ley a nivel estado, nacional e internacional sea tan abundante y en la realidad no se cumpla. Ya no es necesario crear leyes, es necesario aplicar la ley que ya existe», afirmó.

Resumió que a las administraciones les ha faltado sensibilidad, personal y recursos.

Expuso que los colectivos solicitan vehículos tipo Van para sus búsquedas y ni siquiera la CODHET cuenta con unidades suficientes para prestarles.

«La Comisión Estatal de Derechos Humanos nada más tiene una. La piden a la Comisión de Búsqueda porque se tiene que cumplir con unos requisitos para poderla autorizar y no contamos con los recursos necesarios y suficientes», explicó.

Confirmó que tanto la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas como la Comisión de Búsqueda y la Comisión de Atención a Víctimas cuentan actualmente con recomendaciones en materia de desaparición, pero se requiere su cumplimiento.

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA, CONSTRUIDO PERO INOPERANTE

La presidenta de la CODHET consideró que el mayor acto de justicia sería poner en operación el Centro de Investigación de pruebas de ADN ubicado en Altamira, destinado al análisis de cuerpos y restos humanos.

«Ya está la obra, ya se le invirtió mucho dinero, falta menos que más para su funcionalidad. El día que el gobierno del estado y la federación cumplan el compromiso de ponerlo en funciones, ese día sentiré que la ley se aplica como corresponde», sostuvo.

Finalmente, reiteró que lo único que piden las madres buscadoras es que se hagan los procedimientos correspondientes y se les brinde apoyo real para encontrar a sus familiares.