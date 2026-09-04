Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La coordinadora de Afiliación y Registro del Comité Directivo Estatal del PRI, María del Refugio Hernández Castillo, informó que el partido realizó un proceso de depuración de su padrón de militantes, con el objetivo de evitar duplicidades y sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Explicó que la revisión se llevó a cabo en Tamaulipas y en todo el país, atendiendo los nuevos lineamientos del INE. “Para evitar multas, revisamos alrededor de 40 mil expedientes en papel y detectamos formatos incorrectos y registros duplicados, lo que obligó a ajustar nuestro padrón”, señaló.

Hernández Castillo subrayó que todos los partidos políticos tuvieron que realizar este proceso, ya que la creación de nuevas fuerzas políticas generó traslapes en las afiliaciones.

“El INE alineó a cada ciudadano con el partido en el que manifestó su pertenencia, lo que derivó en bajas inevitables”, comentó.

La dirigente reconoció que, aunque se trató de un procedimiento técnico, también implicó la pérdida de militantes y simpatizantes. “Son reducciones indudables, pero necesarias para mantener un padrón confiable y evitar sanciones económicas”.

Actualmente, el PRI cuenta en Tamaulipas con 10,600 militantes registrados en la aplicación oficial del INE, lo que garantiza transparencia y evita irregularidades. Hernández Castillo adelantó que el partido realizará jornadas de afiliación los días 12 y 19 de septiembre, como parte de un programa permanente para refrendar y recuperar militancia.

Sobre la meta rumbo al proceso electoral de 2027, indicó que buscan alcanzar nuevamente la cifra inicial de 40 mil afiliados, aunque aclaró que no existe un límite fijo.

“Nuestro trabajo es estar en territorio, visitar a los militantes y refrendar su compromiso directamente en sus casas”.

Como contexto, el PRI ha enfrentado una reducción significativa de militantes a nivel nacional. Según cifras del INE, el partido perdió cerca de 600 mil afiliados, lo que representa una disminución del 42% en su padrón.

En Tamaulipas, la caída ha sido de alrededor del 50% en los últimos seis años.

Finalmente, Hernández Castillo sostuvo que, pese a las bajas, el PRI mantiene su estrategia de afiliación permanente y confía en recuperar presencia territorial frente a la competencia de nuevos partidos y el crecimiento de Morena.