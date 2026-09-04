Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La fiesta cultural de Tamaulipas vuelve este 2026 gracias al impulso del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien reconoce en el festival una tradición que por 33 años ha sido estandarte de la cultura en nuestro estado pero además, ve en él un catalizador de inclusión y transformación social.

Este año la inauguración oficial se llevará a cabo en el Centro de Arte y Cultura del Parque Cultural Reynosa con la presentación del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, con el inicio simultáneo en cada región tamaulipeca.

“Seguimos impulsando el rumbo que tomó el festival en 2025, buscando que la fiesta cultural de Tamaulipas sea un espacio diverso donde todas las personas estén incluidas”, externó Héctor Romero-Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA).

«Porque la encomienda del gobernador es que cada comunidad en Tamaulipas, sin importar distancias geográficas, pueda ejercer su derecho a la cultura, desde la niñez hasta los adultos mayores, desde las cabeceras municipales hasta los ejidos y poblados con menos acceso cultural», reiteró Romero- Lecanda.

MÁS DE 1200 ARTISTAS GIRANDO EN TAMAULIPAS

Este año la programación del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano se conforma por 85 propuestas tamaulipecas, nacionales e internacionales, que se traducirán en más de 300 presentaciones artísticas y acciones culturales por todo el estado.

La cartelera internacional se destaca por invitados de Argentina, Puerto Rico, Brasil, Cuba, Francia, Irlanda, Australia, Senegal y México, fortaleciendo el encuentro multicultural en nuestro estado.

Entre los espectáculos internacionales destacan Manoella Torres con su espectáculo «Sin cuenta», el reconocido cantante y compositor argentino Nahuel Penissi, Momi Maiga y Rita Donte, quienes representan la fusión de géneros de raíz afrocubana, Irish Dance Theatre con el espectáculo de danza «Leaving Ireland» y Sampling is beautiful que desde Francia llegan con una propuesta única de jazz.

Por otra parte, la programación se nutre con 28 agrupaciones nacionales como el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, Leticia de Altamirano y Los Panchos, Cynthia Sánchez y Antiqva Metropoli y la Compañía Bestias Creativas, entre otros.

El Festival es también una oportunidad para dar voz y difusión al talento tamaulipeco, por lo que serán 49 propuestas de artistas provenientes de nuestro estado, los que fortalecerán esta fiesta, con proyectos de gran calidad, resultado de la convocatoria emitida en febrero de este año.

IDENTIDAD Y PRODUCCIÓN ORIGINAL

En 2025 se realizó la producción original «Polvo enamorado», espectáculo musical a cargo del Gobierno del Estado de Tamaulipas para el Festival. Este año tocará el turno a la danza contemporánea con la producción original de «Entre viento y marea».

El proyecto dirigido por la maestra tamaulipeca Cecilia Lugo y que contará con la participación de Jaramar Soto, el Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y un ensamble de bailarines de diversas regiones de Tamaulipas.

La trigésima tercera edición del FICSM ofrecerá propuestas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos, con espectáculos que abarcan desde producciones familiares hasta propuestas de creación contemporánea.

Con obras de teatro para infancias, espectáculos musicales, danza tradicional y contemporánea, ópera, bolero, jazz, rock, música popular y propuestas multidisciplinarias, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes busca recuperar el sentido comunitario en el espacio público, como un círculo virtuoso de bienestar, economía local y desarrollo cultural.

EL FESTIVAL EN DATOS:

Estados invitados: Hidalgo y Veracruz

Del 2 al 11 de octubre de 2026

43 municipios | 10 días | +300 presentaciones | +1,200 artistas

CONSULTA

La cartelera completa del FICSM 2026, por municipios y por artistas:

https://www.itcadigital.mx/festival

Kit de prensa:

https://drive.google.com/drive/folders/192pZaGwOp6H05yW4Nv3TEnx3_B5AU-kD?usp=drive_link

Lista de música de artistas que forman parte de la programación:

Spotify: https://open.spotify.com/playlist/2E2e2zaL6aiiQG2eo2UvdT?si=R_dfulpoTKKhg2F4lVHg-g