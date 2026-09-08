Por Agencias

Ciudad de México.- Luego que el presidente Donald Trump posteara en sus redes sociales una imagen de los tres países de América del Norte bajo el nombre de Estados Unidos, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero.

“En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, escribió la mandataria esta mañana.

Por la mañana, el republicano subió una imagen de un mapa en el que se ven los territorios de Canadá, Estados Unidos y México, la cual fue alterada para poner sobre las tres naciones la bandera estadunidense y el nombre de ese país.

Desde enero del año pasado, al inicio de su segundo mandato el presidente de Estados Unidos emitió un decreto para cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de América.

El 27 de agosto de este año, Trump firmó una orden ejecutiva para renombar el lago Ontario, compartido con Canadá, como “lago América”.

Siguiendo esta tendencia, de querer cambiar nombres geográficos, el 2 de septiembre propuso que el estrecho de Ormuz sea rebautizado como «estrecho de Trump».

Ayer domingo en su red social Truth Social, Trump divulgó una imagen del mapa de Nuevo México en la que tachó la segunda palabra y colocó debajo América.

Durante sus actividades de ayer desde Nuevo León, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que su gobierno aspira a mantener una “buena relación” con la administración de Donald Trump. (Emir Olivares y Lilian Hernández/La Jornada).