Por Redacción

Valle Hermoso, Tamaulipas.- Desde el municipio de Valle Hermoso, el gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó su compromiso para seguir impulsando la vocación agrícola de esta región y que Tamaulipas mantenga su liderazgo nacional, por lo que destacó la tecnificación de los Distritos de Riego 025 y 026, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la sesión solemne de Cabildo de la Administración 2024-2027 del R. Ayuntamiento de Valle Hermoso, celebrada en el Salón Raluz, declarado recinto oficial para la presentación del informe del alcalde Alberto Enrique Alanis Villarreal, el gobernador destacó que entre el 2022 y el 2026, la inversión estatal y federal aplicada en este municipio es de 2,000 millones de pesos y solo los programas para bienestar representan una derrama anual de 577 millones, con un padrón de 14,000 beneficiarios directos.

Para facilitar y mejorar la conectividad, agregó, se invierte en la conservación de la carretera estatal 53, Las Yescas, Valle Hermoso, Empalme, se atendió el Ramal a Valle Hermoso y se han rehabilitado y pavimentado calles de esta cabecera municipal.

Esa visión se complementa con más de 140 millones de pesos en programas estatales estratégicos que incluyen la entrega periódica de paquetes alimenticios, útiles escolares y becas.

«Reconocemos que en Valle Hermoso hablar de desarrollo significa necesariamente hablar del campo y aquí estamos trabajando arduamente para de acuerdo a nuestras potencialidades como productores agrícolas que hemos tenido el primer lugar por decenas de años como productores de sorgo, de maíz blanco, de maíz amarillo, tengamos nuevas oportunidades y no nos quedemos nada más con el valor primario de nuestra producción», dijo.

Américo Villarreal expuso que su gobierno ha destinado más de 20 millones de pesos a programas estatales de desarrollo rural, apoyando la comercialización del sorgo, la entrega de semilla y diesel, así como acciones de mejoramiento genético, sumando a todo esto, los beneficios que representan para este municipio y esta región la tecnificación de los distritos 025 y 026, con una extensión de 300 mil hectáreas, además de la planta de etanol a base de sorgo y la nixtamalización de harina de sorgo.

«Tamaulipas también así como tiene el oro negro, tiene el oro verde y lo vamos a buscar y lo vamos a significar para beneficio de nuestros agricultores», afirmó.

«Que cada vez podamos sembrar y tener mejores cosechas y de productos agrícolas de un mejor valor comercial y que se traduzca en crecimiento de desarrollo de esta entidad», mencionó.

Al refrendar su felicitación al presidente municipal y a su equipo de trabajo por esta rendición de cuentas, el gobernador ofreció redoblar el trabajo coordinado y todo el apoyo al proyecto Pozo IV y a las acciones que permitan procurar una prosperidad compartida, que se distribuya con justicia y equidad y para dar a todas y todos garantías de seguridad y paz con un gobierno que trabaje y sirva al pueblo.

El presidente municipal, Alberto Enrique Alanis Villarreal agradeció la presencia del gobernador Américo Villarreal y el respaldo que brinda a Valle Hermoso para llevar a cabo obras que transforman la vida de las familias de esta comunidad.

«Gracias de veras, muchas gracias señor gobernador por distinguirnos el día de hoy con su presencia. Ha sido un honor tenerlo aquí con nosotros en Valle Hermoso; decirle que en Valle Hermoso será siempre bien recibido en Valle Hermoso tiene a sus amigos, en Valle Hermoso tiene su casa. Muchas gracias por estar aquí señor gobernador», expresó.

De manera especial el alcalde agradeció el apoyo del gobernador por la autorización de la magna obra de pavimentación en la calle Cuarta desde la calle Rosalinda Guerrero hasta la calle Octavio Canales, una obra de 1,100 metros lineales, en beneficio de las familias de las colonias México, Obrera, Popular, Recursos Hidráulicos y El Pedregal, así como de Valle Hermoso en general.

También hizo una presentación del proyecto del parque ecológico deportivo El Pozo IV, que estará ubicado hacia el norte del municipio, que se convertirá en un espacio emblemático del municipio y único en la región, aprovechando la donación del terreno por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

En el evento, también se presentó un video que resume el trabajo realizado en favor de niñas, niños, adultos mayores y grupos vulnerables por el Sistema DIF Municipal de Valle Hermoso a cargo de la doctora Nadia Alicia Atienzo Rodríguez, quien en su mensaje expresó su reconocimiento al gobernador Américo Villarreal y a la doctora María de Villarreal por sumar voluntades en favor de las familias vallehermosenses.