Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, informó que avanza la integración del anteproyecto presupuestal para el proceso electoral concurrente 2026-2027, el cual deberá aprobarse en Consejo General antes del 30 de septiembre.

Explicó que el documento incluirá no solo el financiamiento público y el gasto ordinario de la institución, sino también dos capítulos específicos: uno para el proceso intermedio de 2026-2027 y otro para la elección de 2027-2028, que se empatarán prácticamente en calendario.

Ramos Charre señaló que el objetivo es que tanto el Consejo General como el Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado adviertan con claridad las necesidades del instituto para organizar dos elecciones de gran magnitud.

“Estamos siendo muy responsables en la revisión puntual de qué proyectos y actividades se van a realizar”.

Sobre las estimaciones de costo, el funcionario electoral evitó adelantar cifras y prefirió esperar a que el anteproyecto arroje los números finales.

“No quiero ni quedarme muy arriba ni muy abajo. Saldremos con las cifras hacia finales de este mes de septiembre”, puntualizó.

El presidente del IETAM recordó que el 13 de septiembre, en punto de las 11:00 horas, se realizará la ceremonia cívica de arranque del proceso electoral 2026-2027, con la presencia de poderes públicos, órganos autónomos, medios de comunicación e instituciones educativas.

En cuanto a la participación de los partidos, Ramos Charre detalló que ya comenzaron a entregar sus manifestaciones de intención para participar en el proceso.

Movimiento Ciudadano fue la primera fuerza en hacerlo, seguido por el PRI y Somos. En próximos días se recibirán al Partido Verde, PAZ, PAN y PT, dentro del plazo que vence el 10 de septiembre a las 16 horas.