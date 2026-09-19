Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se realizó la detención en flagrancia de Robespierre “N”, por su probable participación en el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con los hechos que dieron origen a la acción penal, el detenido acudió a una compañía de autotransporte ubicada en la colonia Riberas del Bosque, en Reynosa, donde presuntamente exigió a los encargados que utilizaran exclusivamente sus servicios para sus vehículos, bajo la amenaza de imponerles una multa en caso de no acceder. Asimismo, habría manifestado pertenecer a un grupo delictivo.

Ante estos hechos, se llevó a cabo la detención en flagrancia de la persona señalada, quedando a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias correspondientes y determinar su situación jurídica.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de investigar los hechos posiblemente constitutivos de delito y actuar conforme a la legislación aplicable, respetando en todo momento los derechos de las personas involucradas y el principio de presunción de inocencia, indicó la instancia en una versión oficial.