Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La vocería de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que las autoridades atendieron el reporte de una persona sin vida encontrada en esta capital.

De acuerdo con los escuetos datos la persona del sexo masculino tenía en el cuerpo varias lesiones ocasionadas con arma blanca.

Los hechos ocurrieron en Av. República de Chile con calle San Salvador, en la colonia Solidaridad de esta ciudad Victoria.

Las corporaciones de seguridad hicieron presencia en el lugar, donde se desarrollaron las diligencias correspondientes.