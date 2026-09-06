Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Karl Heinz Becker Hernández, aseguró que el Estado ya trabaja en acciones para mitigar el impacto del Fenómeno del Niño, luego de que especialistas han advertido que se esperan cambios muy complicados en materia ambiental en el 2027

Entrevistado sobre el tema, el funcionario explicó que actualmente se lleva a cabo el Foro Mexicano de Carbono en Aguascalientes, donde participa el doctor Humberto Calderón y el equipo de cambio climático de Tamaulipas.

“Todo lo que hacemos tiene una vinculación muy estrecha con temas de cambio climático, porque las afectaciones y las acciones que hagamos tienen un impacto directo”, señaló.

Detalló que el tema se atiende desde la gestión integral de residuos, ya que una mala disposición genera emanaciones de metano, un gas que modifica la composición de la atmósfera, mientras que la reforestación de manglar tiene la capacidad de absorber hasta 10 veces más dióxido de carbono que cualquier otra planta.

Añadió que los trabajos de brechas cortafuego y saneamiento forestal ayudan a la prevención de incendios, y cada incendio evitado evita también emisiones de gases de efecto invernadero.

Sobre la necesidad de reeducar a niños y jóvenes, dijo que se avanza con las Casas de la Tierra, cuyo nombre oficial es Centros de Vigilancia Climática Global, donde de manera lúdica se enseña a la población los efectos del cambio climático.

Explicó que el Fenómeno del Niño consiste en el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico, lo que puede generar más huracanes y lluvias atípicas.

“La tendencia es que puede haber más lluvias en la zona del Pacífico, pero no estamos exentos y nos estamos preparando. El clima aquí cambia todos los días, entonces nos tenemos que estar adaptando”, apuntó.