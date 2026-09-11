Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Debido al gran interés y apoyo que el Gobierno Federal le ha brindado al sistema educativo nacional, se puede decir que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa una república educadora, señaló Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

El titular de la SET informó que son múltiples los beneficios que ha recibido Tamaulipas en el tema educativo, destacando tres de ellos. El primero será la construcción de seis planteles de bachillerato Margarita Maza en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Altamira, Tampico y Madero.

“Viene también a confirmar que se va a entregar el apoyo de la Beca Rita Cetina por primera vez en Tamaulipas a estudiantes de primero a sexto de primaria. Es una inversión de cerca de mil millones de pesos”, enfatizó.

Mientras que el tercero será la implementación del programa El ABC de las Emociones, que se enfocará en tratar el tema socioemocional en estudiantes de secundaria y bachillerato, por lo que se entregarán en Tamaulipas, 8 millones de guías para docentes, madres y padres de familia y estudiantes.

“Son tres grandes logros, tres grandes anuncios. Posiblemente anuncie también la Universidad Rosario Castellanos para Tampico y la Universidad de la Salud para Reynosa. Por eso le llamamos la presidenta de la educación, porque realmente ha habido mucho avance en cobertura y en inclusión educativa durante esta gestión”, puntualizó Valdez García.

Indicó que los buenos resultados de todas estas acciones se ven en el estado, reflejo del trabajo coordinado entre las instancias federales y estatales, bajo los liderazgos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsan una educación inclusiva, humanista y de calidad para todas y todos los mexicanos.