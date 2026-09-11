Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informa que México obtuvo resultados favorables para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros durante la 104.ª Reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), celebrada del 31 de agosto al 4 de septiembre en Lisboa, Portugal.

Uno de los principales resultados fue la adopción de nuevas medidas para la ordenación del atún aleta azul del Pacífico, una pesquería de alto valor económico y estratégico para nuestro país.

México logró también un incremento de 4.6 por ciento en su límite comercial de captura, al pasar de 10 mil 763 a 11 mil 256 toneladas para el bienio 2027–2028. Asimismo, el máximo se eleva de 6 mil 296 a 7 mil 35 toneladas en un solo año.

Este resultado forma parte de un nuevo esquema de manejo del atún aleta azul —impulsado entre México, Japón y Estados Unidos— que establece reglas sustentadas en la mejor información científica disponible y busca dar mayor estabilidad y previsibilidad a la pesquería.

En Lisboa, México también presentó una iniciativa para fortalecer la coordinación y cooperación entre la CIAT y los procesos derivados del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés).

La propuesta mexicana busca que la aplicación de este nuevo instrumento internacional sea complementaria con las responsabilidades y capacidades de las organizaciones regionales de ordenación pesquera, además de contribuir efectivamente a la conservación de los ecosistemas marinos.

La iniciativa plantea fortalecer el intercambio de información y la coordinación científica y técnica, identificar mecanismos de cooperación en materia de medidas de conservación basadas en áreas, documentar las contribuciones que realiza la CIAT a la protección de la biodiversidad marina y generar un espacio de diálogo sobre la implementación del Acuerdo BBNJ.

Con estas acciones, México reafirma una política pesquera que concilia la conservación de los recursos marinos con su aprovechamiento responsable, promueve decisiones sustentadas en la ciencia y defiende una participación justa y equilibrada de los países del Pacífico oriental en la gestión de los recursos que comparten.