Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene una colaboración permanente con los tres órdenes de gobierno para mitigar los riesgos asociados a las lluvias intensas y las altas temperaturas. Ante estos fenómenos meteorológicos, se prioriza la integridad y el patrimonio de la población mediante la identificación oportuna de zonas de riesgo y una comunicación constante con la ciudadanía para fomentar la autoprotección. Asimismo, se realizan recorridos de supervisión en los refugios temporales con el fin de verificar sus condiciones de habitabilidad y garantizar una atención digna y segura en caso de ser necesario.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este miércoles, se esperan precipitaciones muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero. Asimismo, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Además, se estiman chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

Una nueva onda tropical (número 38) se aproximará a la península de Yucatán, lo que reforzará la probabilidad de lluvias en dicha región, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades de Protección Civil.

Ante este contexto, se invita a la ciudadanía a mantenerse alejada de árboles, postes, anuncios y estructuras que pudieran representar un riesgo, así como resguardarse en lugares seguros ante la presencia de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento.

Es importante mantener las coladeras libres de basura, ya que la acumulación de residuos es el principal factor causante de la saturación del drenaje y, por ende, del encharcamiento de avenidas.

Se hace un llamado a la población a ubicar los refugios temporales más cercanos, conocer las rutas de evacuación y mantener a la mano la mochila de emergencia con documentos oficiales protegidos en bolsas herméticas.

En cuanto a las altas temperaturas, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, por lo que se esperan valores superiores a 45 °C en Baja California.

De 40 a 45 °C en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Guerrero, Tamaulipas y Tabasco; de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de 30 a 35 °C en Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México y Querétaro.

Por lo anterior, la población debe mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y extremar precauciones, particularmente durante las horas de mayor temperatura.

Se sugiere utilizar ropa ligera y de colores claros, lentes oscuros y protector solar, además de prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con padecimientos crónicos.

La Coordinación Nacional de Protección Civil invita a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.