Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Tamaulipas sigue siendo referente nacional en el Programa Vivienda para el Bienestar gracias al invaluable apoyo del gobernador Américo Villarreal y a la fecha registra el tercer mayor avance en el país; tan solo por parte del Infonavit hay un avance del 72% de la meta sexenal.

Durante un evento de entrega de 160 viviendas en el Fraccionamiento Las Arecas de Matamoros, el gobernador Américo Villarreal, junto al director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y el director general de la Coordinación Técnica de la Sedatu, Daniel González Escobar, destacó que estas son las acciones de un gobierno humanista, de gobiernos que ven por la transformación del país, poniendo en el centro el beneficio de las personas y de la sociedad, para recuperar nuestros derechos sociales y los derechos humanos.

Agregó que en Tamaulipas, la construcción de 84 mil viviendas permitirá abatir hasta un 60 por ciento del rezago habitacional en el estado, por lo cual expresó su interés de plantear a la presidenta la posibilidad de ampliar aún más la meta en beneficio de las y los tamaulipecos.

«También, esta generación de vivienda nos da muchas oportunidades a los trabajadores; este número de viviendas implica que a Tamaulipas le llegan recursos para su construcción de cerca de 47 mil millones de pesos y nos da trabajo», destacó.

En el evento, el director general de la Coordinación Técnica de la Sedatu, Daniel González Escobar, hizo un reconocimiento al gobernador Américo Villarreal por impulsar este programa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene por objeto lograr que más familias puedan acceder a una vivienda digna.

El representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, puntualizó que en Tamaulipas se van a construir 83 mil 183 viviendas, de las cuales 60 mil corresponden al Infonavit, 20 mil de la Comisión Nacional de Vivienda y otras 3 mil 183 por parte del Fovissste.

Gracias a la suma de esfuerzos, dijo, se han otorgado más de 36 mil apoyos para mejoramiento de vivienda, y se avanza con la regularización de 15 mil lotes y cerca de 300 familias ya cuentan con mejores condiciones de sus créditos.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, explicó que en el Fraccionamiento Las Arecas se construyeron 780 viviendas, de las cuales 160 se entregan hoy en una primera etapa, mientras que en la segunda etapa se construirán 600 más.

Agregó que de las 60 mil viviendas que edificará Infonavit en el estado ya están contratadas 43 mil viviendas y 500 más se van a firmar en los próximos días, lo que significa un avance del 72 por ciento de la meta del estado.

Agregó que en Tamaulipas se logró la reestructuración de 288 mil créditos que estaban considerados como impagables, «todos están resueltos», afirmó, y además en este estado también se han entregado 30 certificados de libertad de gravamen y están por liberarse 96 mil más en beneficio de derechohabientes.

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, dio la bienvenida a este evento, en que también se contó con la participación de beneficiarios de los diversos programas de Infonavit, como Alejandra Desilos Reséndiz, María Elena Castillo, Hugo Martínez Martínez y Juan Márquez Ruiz.