Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La postura del Rector de la UAT, DÁMASO ANAYA ALVARADO, es firme y congruente, en el sentido de que no se tolerará ninguna conducta que vaya en contra de la normatividad universitaria.

Significa que nadie está por encima de lo que establecen los estatutos y reglamentación de la casa de estudios y que es responsabilidad de las autoridades de la administración central y los planteles, hacer que ello se cumpla.

Esto debe subrayarse por el caso de TADEO, un joven que tuvo que ser hospitalizado luego de que presuntamente fue víctima de una “novatada “en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en fecha reciente.

Por supuesto que habrá que esperar lo que se documente por medio de las investigaciones de la Defensoría de los Derechos Universitarios; los directivos de la Facultad en mención y de la Fiscalía General de Justicia en el estado.

En lo que no hay vuelta de hoja es en la voluntad expresada por ANAYA ALVARADO, en el sentido de que habrá cero tolerancias para quienes realicen acciones anti universitarias.

Así quedó de manifiesto en la rueda de prensa encabezada por el rector, el pasado fin de semana. Y esto, junto al comunicado de prensa que se emitió de manera previa, cerró el paso a cualquier tipo de especulaciones de las que se mueven a nivel mediático.

Por supuesto que no es cosa menor que el jerarca universitario este pendiente de lo que sucede y así lo demuestra el haberse entrevistado con la familia de TADEO, para ofrecerles garantías de que se colabora con las autoridades a fin de que se esclarezca lo que sucedió.

Incluso, en reunión, se ofreció a los familiares brindarles acompañamiento integral en cuanto a lo médico, psicológico y legal con el objetivo de que tuvieran la certeza de que hay las condiciones para que el joven llevara a cabo sus estudios; sin embargo, optaron por darlo de baja de la Facultad.

En efecto: se está ante un hecho que amerita ponerle especial atención, pero también habrá que decir, si se tratara de una agresión, que no refleja, de ninguna manera, lo que es y significa la universidad.

En ese sentido, es malicioso que alguien pretender dañar la imagen de la institución y de sus autoridades a partir de un acontecimiento aislado que, por fortuna, está en proceso de aclarase.

Más si se considera que en la máxima casa de estudios no se permite que nadie atente contra la dignidad e integridad de los estudiantes y universitarios en general.

Para eso se cuenta con una estructura normativa y hay instancias internas encargadas de garantizar que exista un ambiente sano, entre la comunidad universitaria, a cuyos integrantes se les respetan sus derechos e igual hay sanciones si alguien trasgrede lo establecido.

Vale apuntar que lo que se difundió de manera reiterada, primero en redes sociales y luego en medios tradicionales, es la versión de que TADEO habría sido forzado para consumir chile habanero lo que le provocó una reacción alérgica y tuvo que ser hospitalizado.

Otra versión, que incluso se mueve entre compañeros del joven, que estuvieron presentes el día del supuesto incidente, es que a nadie se le obligó a participar en contra de su voluntad y por tanto, no hubo agresión.

Algo que se ventila a nivel extraoficial, es la referencia de un documento que publicó en redes sociales denominado “notas médicas y prescripción”, en cuyo diagnóstico de ingreso de TADEO al hospital es por “golpe de calor e insolación”.

Cierto que habrá que esperar los resultados que arrojen las investigaciones para tener la certeza de lo que en realidad ocurrió. Por ahora hay confusión.

A lo que no debe dársele el menor margen es a intereses que tratan de meter mano en la UAT, aprovechando cualquier acontecimiento sensible para magnificarlo e incluso distorsionarlo.

Por ejemplo, lo del caso TADEO, da la impresión que se movió de manera oportunista no tanto para solidarizarse con el aludido sino para magnificar el acontecimiento y golpear a la institución educativa.

La verdad es que las autoridades universitarias estuvieron pendientes y están, en torno a lo que sucede.

Se trata de un percance aislado y por tanto no es ningún patrón, además de que se le puso la atención debida.

Algo que sí ocurre en la Universidad de manera permanente, es la formación de más de 40 mil estudiantes, mismos que serán los nuevos profesionistas con identidad, valores y compromiso social; entiéndase personas de bien.

Al tiempo saldrán los nombres de quienes asechan a la universidad y la miran como un filón, por lo que no dudan en animar el golpeteo mediático para sobredimensionar incidentes que no deben ocultarse o minimizarse, pero tampoco puede permitirse que se afectar a la UAT, al pretender crearle una imagen que no corresponde a sus nobles propósitos sustantivos, ni a sus valores.

AL CIERRE

Bien le ha ido al gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en su asistencia a los informes de los alcaldes y alcaldesas.

Y es así debido a que hay un reconocimiento al mandatario por parte de la gran mayoría de los tamaulipecos.