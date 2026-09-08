Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todas y todos buscarán lo mismo: Quedar cerca de Claudia, la foto para el feis, cerca de Américo y, de ser posible, conseguir algunos segundos del saludo presidencial, también para publicarlo.

Pero que nadie se engañe, la Presidenta solo viene a rendir cuentas ante la ciudadanía, y no a recomendar a alguien para determinada posición política. Esas serán decisiones locales vía partido Morena.

El evento es en el Polifórum, cupo limitado que puede llegar a las cinco mil almas. La temperatura estacional no permite campos abiertos.

Será atendida desde luego por el Gobernador Villarreal, uno de los claudistas más convencidos, el que se subió al tren del segundo piso y apostó por ella desde que era una “corcholata”. No llegó después de la victoria, estuvo desde antes.

Según las cuentas oficiales, será la décima visita de Sheinbaum en calidad de Jefa del Estado Mexicano. Viene y se va. Debe visitar las 32 entidades en sus “mininformes” como un contacto permanente con la comunidad.

Esto nos recuerda que, en los años del priísmo, el Presidente venía acompañado de su esposa, también protagonista del poder. Se estiló hasta Peña Nieto.

Claudia viene sola y no con su esposo.

No sorprendieron los resultados de encuesta publicados este lunes, elaborada por Buendía y Asociados para el poderoso cotidiano El Universal, que concede a Morena una intención de voto del 35 por ciento, 11 PAN, 9 PRI, MC 9, Verde 5 y PT 2, con lo cual la coalición guinda estaría confirmando la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

La coalición no es una suma de intenciones pero, a grosso modo Morena y asociados alcanzarían el 42 por ciento de la votación, “si hoy fueran las elecciones”, por 20 por ciento para PAN-PRI, por aquello de haber iniciado pláticas para unirse en ciertas regiones.

Oscar Alberto Narváez Ramos es el regidor victorense al que se le ha calentado el parche con ser alcalde de esta capital, sin tener trayectoria y experiencia, estructura o de pedido plataforma ¿quién le dijo que puede llegar? No son asuntos para chiquillos, es solo para adultos.

Billetes tampoco tiene para meterle a la campaña y, con ese perfil tan bajo, difícilmente los contratistas le reunirían el bonche de 80 millones en promedio que cuesta la operación completa. Menos los bancos le van a prestar un quinto poniendo como garantía su futuro político. Está acabado.

Más le vale que se calme. A menos que mienta, en su declaración patrimonial que presentó en mayo de 2026 asegura que en el ejercicio 2025 le entró un billetillo de 120 mil devaluados por cobrar en una plaza de Cebetis 271, salida a Soto la Marina.

Como rugidor no publica datos, pero según el presupuesto del ayuntamiento, se estaría llevando una base de 70 mil lanas más 40 de compe extraordinaria, algo así como 110 mil.

Luego entonces los ingresos mensuales del jovenazo andarían por 122 mil libres de polvo y paja que, para la campaña, no le alcanzarían ni para pagar tres días de gasolina de sus operadores.

De hacer una campaña mediocre pierde, lo cual no afectaría a nadie si solo es él, pero va a empinar al partido y proyecto de la 4T. Casi seguro que, el candidato guinda que quede en Victoria, se va a enfrentar al billetudo “Tico” García, del PAN, a quien no le tiembla la mano para mojarse el dedo y contar billetes, como ha demostrado en seis años de precampaña.

El palmarés de Don Oscar es de una regiduría en que lleva dos periodos, porque tampoco la ciudadanía sabe si es nativo de Victoria. No lo ha dicho.

Por cierto, asegura que está “listo” para participar, que no tiene mancha alguna, lo cual entendemos que no hay doble nómina, nepotismo, compadrazgo, violencia de género, deudor alimentario o hijos regados por ahí, lo cual las redes se encargarían de investigarlo en cuanto rinda protesta como candidato. Eso téngalo por seguro.

El flamante partido Somos acreditó a su representante ante el IETAM, que no es otro que Pedro Humberto Quintero Acosta, antiguo del PRD.

Por el PAZ va David Valenzuela Ramos, cartucho quemado también proveniente del PRD. Y siguen: Teodoro Molina, PRI; Arsenio Ortega, PT; Esmeralda Peña, Verde; José Guadalupe Soto, MC y García Repper, por Morena. Ortega lleva un promedio de 25 años en ese medio, desde que llegó de Monterrey, donde fue regidor.

El experimentado Luis Vanoye Carmona seguirá representando al PAN. Tiene 40 años metido en el CDE.

Por la UAT, el Rector Dámaso Anaya sostuvo reunión con 10 estudiantes que integran la delegación participante en el Disney Cultural Exchange Programam 2026, ello como parte de las políticas institucionales orientadas a dinamizar la proyección internacional

Enfatizó el rector que la casa de cultura atraviesa por una etapa de pleno crecimiento y expansión de oportunidades, y el desempeño de sus alumnos, son la mejor carta de recomendación para mantener e incrementar estos apoyos.

El Gobernador Villarreal asistirá este martes 8 al informe de la presidenta de San Fernando, su antigua colaboradora en Sedesol que “no dio el kilo” pero ha realizado buena labor en ese municipio.