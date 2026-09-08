Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Cindy Coral “N”, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

De acuerdo con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 8 de octubre de 2025, en un domicilio de la colonia Fovissste, en Río Bravo, donde la imputada presuntamente agredió físicamente a su madre, ocasionándole lesiones que posteriormente derivaron en su fallecimiento.

La persona detenida quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, ante la cual se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

“Con este resultado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de investigar y perseguir los delitos cometidos en contra de las mujeres, garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, y combatir la impunidad, con estricto apego a los principios de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos humanos”, indicó la dependencia.