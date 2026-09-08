Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La legisladora federal y consejera nacional de Morena, Blanca Aracely Narro Panameño, advirtió que los triunfos electorales de 2027 no están garantizados, por lo que convocó a la militancia a transformar el respaldo social en una mayoría efectiva en las urnas.

“En un escenario competitivo nada está asegurado de antemano. La unidad dentro del movimiento es fundamental para cerrar el paso a la oposición y consolidar los proyectos de la Cuarta Transformación”, expresó la diputada por Tamaulipas.

Narro Panameño sostuvo que el éxito electoral depende de factores que van más allá de las siglas partidistas, desde la selección de perfiles y la organización territorial, hasta el cumplimiento de las expectativas ciudadanas.

En este último punto, destacó que Morena mantiene un balance favorable con la presidenta Claudia Sheinbaum, al cierre de su segundo año de mandato, lo que refrenda la confianza del electorado mediante resultados de gobierno.

La legisladora respaldó también a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, quien ha endurecido los filtros para la selección de candidaturas, y recordó que la propia Claudia Sheinbaum ha exigido apegarse a los principios de honestidad y moderación juarista ante campañas anticipadas.

Reconoció que, pese al desgaste natural, Morena encabeza la intención de voto bruto con un rango de 41 a 45% a nivel nacional, manteniendo una ventaja de más de 30 puntos porcentuales frente a los partidos de oposición.

Finalmente, Narro Panameño convocó a la militancia a responder a los ataques y la desinformación con organización, información y presencia territorial.

“Solo así podremos consolidar la transformación y garantizar que el respaldo social se traduzca en victorias electorales”, indicó.