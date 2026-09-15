Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La secretaria general de la segunda circunscripción del partido PAZ, Karen Quiroga Anguiano, fijó postura ante el Consejo General del INE y lanzó un mensaje: la democracia mexicana no puede acostumbrarse a la violencia ni a la intervención del crimen organizado en las elecciones.

“Venimos a hacer política de manera más cercana, más humana, más responsable, a recuperar algo que México necesita profundamente: confianza para poder tener paz”.

Planteó una propuesta concreta: cero candidaturas vinculadas al crimen organizado y cero dinero de origen ilícito en campañas. Para ello, dijo, se impulsará una comisión nacional de candidaturas que evalúe a cada aspirante que busque contender por PAZ.

Karen Quiroga subrayó que el voto es libre y secreto, y llamó a la ciudadanía a ejercerlo con valentía.

“En la casilla estás solo, nadie te vigila. Necesitamos recuperar la paz en México porque la merecemos”, afirmó.

En su mensaje, pidió a los militantes no administrar cargos ni formar grupos cerrados, sino construir confianza y abrir las puertas a la diversidad.

“Queremos un PAZ que esté en las colonias, en los ejidos, en la frontera, en el sur, con las mujeres, con las juventudes, con quienes producen y trabajan”.

La secretaria general insistió en que cuidar el nombre de PAZ significa actuar con legalidad, honestidad y congruencia. “Ningún resultado vale más que nuestros principios”.

Finalmente, destacó que Tamaulipas tiene comunidades fuertes y familias que salen adelante cada día, y que el partido debe servir y escuchar a esa gente. “Que cuando alguien escuche PAZ, piense en cercanía, respeto, trabajo, legalidad y reconciliación”, concluyó.