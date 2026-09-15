Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Finanzas del Estado, Carlos Irán Ramírez González, informó que avanza la depuración del padrón de licencias de alcoholes en Tamaulipas, donde actualmente se contabilizan entre 6,100 y 6,200 establecimientos, de cuyo universo más de 4 mil han sido depurados en las últimas semanas.

El funcionario explicó que tanto personas físicas como morales se han acercado para regularizar su situación, aprovechando los estímulos fiscales promovidos por el gobernador Américo Villarreal Anaya, que contemplan la condonación de hasta 90% en multas y recargos y hasta 70% en sanciones por venta de bebidas alcohólicas.

Ramírez González subrayó que el padrón se mantiene dinámico, pues algunos negocios cierran o cambian de domicilio, lo que obliga a realizar revisiones e inspecciones constantes para mantener actualizado el registro.

Al ser cuestionado sobre acciones legales, confirmó que ya existe un caso en Reynosa, donde un establecimiento operaba con licencia vencida. “Se ha dado vista la Fiscalía y será esta autoridad la competente de resolver conforme a derecho”, señaló.

El funcionario insistió en que el objetivo es dar certeza jurídica y orden al sector, al tiempo que se brinda oportunidad a los dueños de regularizarse con beneficios fiscales.

La estrategia busca también evitar que negocios operen fuera de norma, lo que genera riesgos administrativos y legales.

“Estamos atentos a que se cumpla con las revisiones y que se aprovechen los estímulos”.

Con este proceso, el gobierno estatal pretende sanear el padrón y garantizar que los establecimientos cumplan con la normatividad vigente, fortaleciendo la recaudación y la transparencia en el manejo de licencias.