Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo vinculación a proceso en contra de Roberto Alejandro “N”, Jonathan Isaí “N” y Juan Antonio “N”, por el delito de extorsión agravada, luego de que un Órgano Jurisdiccional analizara los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público.

De acuerdo con los hechos que dieron origen a la acción penal, el 3 de septiembre de 2026, tres masculinos arribaron a un establecimiento, donde presuntamente amenazaron al propietario y le exigieron realizar un pago relacionado con la comercialización de sus productos.

Posteriormente, la víctima solicitó el apoyo de elementos de la Guardia Estatal, quienes arribaron al establecimiento y, tras ser señalados por la víctima como las personas que presuntamente lo extorsionaban, procedieron a su detención.

El Juez de Control formuló la imputación y resolvió vincular a proceso a los tres imputados, estableciendo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

“Con acciones como esta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de procurar justicia y llevar ante la autoridad judicial a quienes sean señalados como probables responsables de hechos que atenten contra la seguridad, el patrimonio y la integridad de las personas”, indicó la instancia estatal.