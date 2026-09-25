Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En un Gimnasio Multidisciplinario totalmente abarrotado por la energía juvenil, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, compartió una emotiva convivencia musical con el alumnado, reafirmando el compromiso de la UAT por ofrecer una experiencia integral que fusiona la excelencia académica con el arte, el deporte y el sentido de pertenencia.

El escenario deportivo del Centro Universitario Victoria se convirtió en la sede del Welcome UAT Fest 2026 que congregó a cientos de estudiantes de las diferentes dependencias académicas para disfrutar de la energía, música y talento de Tempus Quartet, Son UAT y grupos de música y danza universitarios.

En su mensaje a los jóvenes, el rector hizo un llamado a aprovechar cada oportunidad académica y disfrutar al máximo de la vida escolar, reafirmando el compromiso de la institución con la integración y el orgullo de pertenecer a la máxima casa de estudios del estado.

Acompañado por el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores, así como directivos de las facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias, el rector resaltó que, además del esfuerzo diario en las aulas, es vital que los estudiantes disfruten de espacios de convivencia que promuevan la armonía y el compañerismo.

Enfatizó que la UAT trabaja incansablemente para garantizar que la juventud viva una experiencia universitaria en la cual el rendimiento académico se combine con la práctica deportiva, las expresiones culturales y la sana recreación.

Tras el mensaje del rector, la música de las agrupaciones Tempus Quartet y Son UAT se fusionó con el despliegue visual de las espectaculares coreografías de Royal Dance, de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH); Fox Energy, de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) y Dance UAT Company.

El Welcome UAT Fest forma parte de una exitosa gira institucional, que inició el 17 de septiembre en Reynosa, para continuar el próximo 29 de septiembre en el Campus Tampico, llevando un mensaje de unión e identidad a cada rincón de la UAT en Tamaulipas, con un espectáculo en el que la comunidad estudiantil corea, baila y disfruta cada interpretación en una atmósfera de fiesta y orgullo universitario.