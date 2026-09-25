Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan Ignacio “N”, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 28 de abril de 2019, en el municipio de Reynosa, donde la víctima fue privada de su libertad en su domicilio y trasladada por la fuerza en un vehículo oficial, mientras sus captores solicitaban una suma de dinero en efectivo a cambio de su liberación.

La orden de aprehensión fue cumplimentada en el municipio de Altamira, Tamaulipas, por elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE).

La persona detenida quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, ante la cual se determinará su situación jurídica conforme a derecho.