Por Agencias

Cancún, Quintana Roo.- Tras afirmar que fue una encuesta amañada, la diputada federal Marybel Villegas Canché sostuvo que no reconoce a Eugenio Segura Vázquez como coordinador de la Defensa y Soberanía Nacional en Quintana Roo, por lo que advirtió que si Morena no recompone lo hecho en todo el país habrá rompimientos.

En conferencia de prensa que ofreció en Cancún, Marybel Villegas afirmó que Morena tiene algunas premisas como son “El pueblo pone y el pueblo quita, y “No robar, no mentir y no engañar”, y esta última fue violada con los resultados presentados en la encuesta, por lo que a partir del próximo lunes iniciará un recorrido por los 11 municipios de Quintana Roo para realizar asambleas en donde “el pueblo sabio” diga que es lo que hay que hacer.

Recordó que cuando en la capital del país les presentaron los resultados de las encuestas, no les permitieron entrar con celulares por lo que no pudieron grabar nada, pero además no terminaban de ver una lámina cuando ya les habían cambiado a otra y así sucesivamente, ofreciendo resultados totalmente inverosímiles.

Dijo que según el resultado de las encuestas, ella, con más de 25 años de recorrer el estado, apenas tiene el 5 por de conocimiento, mientras que Eugenio Segura, con solo tres años de que saltó al escenario político, alcanzó el 37 por ciento.

“Todos salimos bien shokeados de la reunión“, expresó la legisladora

Incluso, la presidenta municipal Ana Patricia Peralta, que lleva cinco años en el cargo, tuvo menor porcentaje de conocimiento que “el delfín”, quien no tiene mayor trayectoria política en el estado.

No obstante, sostuvo que en cuatro meses que faltan para iniciar el proceso electoral, y más en política, todo puede pasar, sobre todo porque hay temas cuestionables como son los vuelos privados, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), está por iniciar las investigaciones sobre los ganadores de esas encuestas.

Entre las irregularidades que se habrían registrado en la realización de las encuestas, dijo, está que le avisaron sólo a Gino Segura, los distritos en que se aplicarían, incluso, las encuestas espejo, y con esa información y todo el apoyo que tenía, evidentemente en esas zonas reforzó presencia.

Marybel Villegas acusó a Citlali Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, de avalar ese proceso amañado, incluso, recordó que su figura es muy cuestionada a nivel nacional.

Sobre la posibilidad de encabezar al PT o la pretendida alianza de oposición en la candidatura de la gubernatura, pues dijo que primero trabajará al interior de su partido, pero es un hecho que se ve en la boleta electoral del 2027. (Patricia Vázquez/La Jornada).