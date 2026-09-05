Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas regresan al emparrillado del Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras” para inaugurar la Temporada 2026 de la Liga Mayor de la ONEFA, Conferencia Nacional, cuando reciban este sábado 5 de septiembre a las 16:00 horas a los Leones de la Universidad Anáhuac Querétaro.

Será el arranque del grupo, integrado además por Tecos UAG, Cardinals UIW Bajío, Lobos ULM Celaya y Red Wolves ASU Querétaro. En 2026, la Conferencia Nacional está conformada por tres grupos y avanzarán a postemporada ocho equipos: los líderes y sublíderes de cada sector más los dos mejores terceros lugares, con la recompensa de ascender a los 14 Grandes.

Correcaminos UAT, bajo la dirección del Head Coach Guillermo Fierro Mena, busca dejar atrás la complicada campaña 2025 donde terminó con marca de 0-6 en el Grupo Norte, y volver a ser protagonista como en 2017 y 2018 cuando se coronó Campeón de la Conferencia Roja. El equipo naranja llega con una base renovada y la motivación de iniciar en casa ante su afición.

Enfrente estará un rival con aspiraciones de campeonato. Los Leones Anáhuac Querétaro, dirigidos por el HC Miguel Ángel Estrada Velázquez, se presentan como el único representante de la zona metropolitana de Querétaro en Liga Mayor. Con un roster de 70 jugadores, 11 seniors y una generación invicta de Intermedia, los queretanos hicieron oficial su objetivo de alcanzar los playoffs.

El duelo marca además un choque de programas universitarios que apuestan por el modelo de estudiante-atleta, combinando alto rendimiento deportivo con formación académica integral.

PARTIDO INAUGURAL:

Correcaminos UAT vs Leones Anáhuac Querétaro Sábado 5 de septiembre 16:00 hrs. Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, Centro Universitario Victoria, entrada libre.