Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al menos tres integrantes de la actual administración estatal pedirán licencia para participar en el proceso electoral y buscar una candidatura por Morena, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Probablemente hay dos o tres personas que quieren medirse en las encuestas y si la ciudadanía así lo considera, van a participar”, confirmó el mandatario.

Explicó que la efervescencia electoral ya alcanzó tanto a su gabinete como al Congreso del Estado, donde varios perfiles ya andan en territorio haciendo trabajo en distritos y municipios.

Dijo que tanto secretarios como diputados tienen la inquietud de entrarle al proceso interno de Morena para pelear por alcaldías y diputaciones en la elección concurrente del 2027.

“Hay personas que están realizando trabajos territoriales en distintos distritos y municipios y que tienen aspiración a ocupar un cargo de elección popular el próximo año”, sostuvo.

El gobernador pidió no adelantarse y esperar a que el partido defina las reglas del juego.

“Esperando también que el partido defina los tiempos para poder estar procurando en este proceso del 2027, cuando se darán las condiciones para los distritos federales, los distritos locales y las presidencias municipales”, apuntó.

Finalmente, reiteró que existe inquietud entre los diputados de la actual legislatura que buscarían brincar a alguna de las 43 alcaldías que se jugarán el próximo año.