Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas- El regidor Óscar Narváez Ramos dijo estar listo para someterse a todos los filtros que imponga Morena para elegir a sus candidatos, los que pasaría sin problemas.

“Estoy limpio, chequen mis antecedentes y mi historia, no me van a encontrar nada”, indicó.

Dijo ser un hombre de territorio, consejero estatal del partido, conocedor de las casi 600 colonias y asentamientos de ciudad Victoria, y sin cuentas pendientes con la justicia ni con la militancia.

“Tenemos que honrar a la militancia y honrar a la gente a la que nos debemos, gente honesta que cumple con los estatutos, gente limpia y trabajadora”, sostuvo al defender su aspiración.

Aunque reconoció que aún desconoce cuáles serán los filtros específicos que aplicará su partido, se dijo confiado en que los pasará todos, precisamente porque no es un improvisado.

En ese sentido, llamó a los demás aspirantes a no precipitarse y a ser disciplinados.

“Hay que estar calmados, no hay que avorazarnos, necesitamos estar disciplinados con el movimiento, esperar a que bajen las reglas del juego”, pidió.

Fue al final donde confirmó que levantará la mano y que estará dentro del grupo de aspirantes que serán encuestados para la candidatura a la alcaldía de Victoria.

“Voy a levantar la mano para un cargo de elección popular, me encantaría la alcaldía. Tengo territorio y no tengo cuentas pendientes. Estoy listo y preparado”, enfatizó.

Admitió que son muchos los que quieren la silla de la alcaldía, pero aseguró que eso “es lo bonito de Morena”.

“Bienvenidas todas esas voluntades, ya lo decidirá el pueblo y nuestro movimiento. Si son muchos o poquitos, adelante, todos tenemos la misma oportunidad”, concluyó.