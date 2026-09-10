Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Abelardo Ibarra Villanueva, que se autonombra como promotor de la unidad del magisterio tamaulipeco, reiteró que el objetivo central de su proyecto es fortalecer la cohesión de los trabajadores de la educación, más allá de los tiempos electorales.

En entrevista, agradeció el respaldo de sus compañeros y subrayó que la unidad es indispensable para lograr mejores condiciones de negociación y beneficios para el gremio. “Unidos, los trabajadores de la educación podemos tener más apertura y más fuerza en las gestiones”, expresó.

Respecto a la posibilidad de que se aplace la convocatoria para renovar la dirigencia de la Sección 30 del SNTE, Ibarra recordó que esa decisión corresponde al Consejo Nacional, y no a los actores locales.

“Nuestro mandato sigue vigente hasta diciembre de 2026; lo que nos toca es seguir difundiendo el proyecto de unidad”, puntualizó.

Insistió en que la autonomía sindical debe garantizar que los procesos internos no se vean influidos por las elecciones constitucionales.

“La autonomía nos permite que las elecciones políticas no interfieran en los cambios sindicales, ni viceversa”, señaló.

Sobre el ambiente entre los maestros, reconoció que existe un sentir generalizado de rechazo a un posible aplazamiento, reflejado en comentarios en redes sociales y conversaciones cotidianas.

“Hay diversidad de opiniones, pero predominan las voces en contra”, comentó.

Ibarra Villanueva destacó que junto con el profesor Naif Hamscho continuará visitando a los docentes en reuniones vespertinas, con el propósito de hacer conciencia sobre la urgencia de mantener la unidad.

“Lo hacemos por las tardes, en pequeños encuentros de amigos y compañeros, siempre con la idea de construir cohesión”.

Derrotado ya una vez por Arnulfo Rodríguez Treviño, al igual que Naif Hamscho, Ibarra Villanueva reiteró que su labor no es de campaña, sino de acompañamiento y fortalecimiento del gremio.

“Estamos convencidos de que la unidad es la base para cualquier avance en el magisterio de Tamaulipas”, concluyó.