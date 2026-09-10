Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Solo faltó que dijera que fue su brother, su hermano, su compañero de banca en la primaria, que se llevaban de a cachetada, que hacían las tarea juntos, compartían las “pintas” de la escuela y secretos de adolescencia.

Con mucho cinismo el senador José Ramón Gómez respondió en redes a los señalamientos de una organización llamada… que difundió presuntos mensajes de wattssapp entre el señalado líder huachicolero y el senador, bueno, entre el conocido Rey del Huahicol y El Huachicolito.

Como periodistas pensamos que las supuestas conversaciones entre ambos era un invento novelesco por varias razones: ¿cómo les permitieron sacarlas de los celulares del fallecido? ¿alguien de las Fiscalías se los facilitó? ¿alguien los robó?. No dicen cómo los consiguieron. Por eso creímos que todo era falso.

Según las publicaciones, el señor Carmona le llama “compadre” a su amigo aspirante a gobernador de Tamaulipas.

Nos equivocamos de que pudieran ser falsas, un invento desde malolientes cavernas de los operadores de guerra sucia. El muchacho acepta esa relación sin explicar más.

No solo no se deslinda sino que reafirma que sí lo conoció.

En una aceptación tácita no desmiente los mensajes sino que se dedica a defender la memoria del fallecido, aunque el asesinato se dio hace cinco años: “Expreso mi respeto y solidaridad con su familia, a quienes envío un abrazo fraterno”. ¿No tuvo tiempo de darles antes su pésame?.

Sigue dando la cara por el fallecido, como si le doliera en el alma, algo que no ha hecho ni en densa de su padre cuando lo señalan como el iniciador del tráfico de combustibles en México: “Lamento que se formulen señalamientos contra una persona fallecida, sin que se presenten elementos que los sustenten, cuando ya no se encuentra en posibilidad de responder ni de ejercer su derecho de defensa”.

Por ahí va el tema de Don JR., de cuya carta también tuvimos reservas porque pudiera ser falsa con una página también clonada.

A horas del “desmentido” pudimos confirmar que todo es real con lo cual el JR, conocido desde hace varios años como El Huachicolito, acepta esa relación, lo cual traerá sus consecuencias ¿acaso no tiene asesores?.

El ramalazo pudiera llegar a la intención del voto a favor de Morena, todo por no meditar o consultar las decisiones que toma ¿no lo cree usted así?.

Lo anteiror en cuanto a los hechos y. consecuencias, pero la principal pregunta ¿de dónde vino el ramalazo?

El cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca ya levantó la mano para tratar de ser candidato de Morena a la gubernatura en 2028, solo espera que lleguen los tiempos. Sin embargo la lengua se le va muy seguido.

En otras ocasiones, cuando lo relacionan con los traficantes de combustible, ha señalado “que me investiguen” como si no tuviera ningún pecadillo pendiente.

Al rato el toman la palabra, desde la Fiscalía General de la República y pudiera arrepentirse. No conocemos a alguien que diga que mete las manos por la inocencia del señor Gómez, menos el que esto escribe.