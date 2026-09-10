Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el IMSS-Bienestar Tamaulipas, al mando del Dr. Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, está investigándose una criminal y corrupta omisión: Resulta que se pagaron, se entregaron 33 millones de pesos por aire acondicionado que nunca se reparó.

El funcionario del IMSS-Bienestar que está siendo investigado por ese pago es el Mtro. Arik Salvatierra García. La investigación la está haciendo la Fiscalía General de la República.

Se puede entender que se hagan pagos por servicio de mantenimiento -que no se hacen- a autos y trocas al servicio de funcionarios y subordinados (as) . Pero vaya que es verdaderamente criminal, y más con estos calorones, sequia e incendios de matorrales que están azotando Tamaulipas, pero que se pague una millonada por «servicios de mantenimiento» a aires acondicionados de clínicas y hospitales del IMSS-Bienestar Tamaulipas, eso sí que es pasarse de listo, pasarse de…la raya.

Estos hechos -tenemos el reporte, Joaquín- son de septiembre a diciembre 2025.

En los hospitales públicos de Tamaulipas el servicio de mantenimiento de aire acondicionado nunca llegó, nunca se hizo. Con todo y eso, dos contratistas -Anwalt AM, S.A de C.V., y Ridel Desarrollos y Proyectos, S.A. de C.V.- cobraron entre ambas dos más de 33.3 millones de pesos. Y, vale precisar, las instrucciones de pago llevan el mismo nombre al pie: Mtro. Arik Salvatierra García, Jefe de Servicios Administrativos y Finanzas de la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar en Tamaulipas.

UN EXPEDIENTE QUE NO CUADRA

La revisión de los contratos correspondientes ya evidenció hechos. Y por ejemplo en el puerto de Tampico el Hospital General «Dr. Carlos Canseco» hizo constar que la empresa Anwalt AM no llegó a presentarse a dar el servicio por el que se le pagó.

En la investigación que hace la Fiscalía se indica que las dos empresas señaladas fueron contratadas por la referida Jefatura de Servicios Administrativos y Finanzas, que encabeza Salvatierra García. Y con todo y que el servicio nunca se prestó, fue el propio Salvatierra García quien instruyó que se les pagara dado que, según la documentación, «los trabajos se recibieron a entera satisfacción», afirmación que reportes del hospital «Canseco» contradicen de manera directa.

Ya en el vecino Nuevo León, en el IMSS, el referido Salvatierra fue objeto de que se solicitara a la Fiscalía General de la República por compra de medicamentos, facturados a eso que se llama «notorio sobreprecio».

Esperemos que muy pronto el funcionario Marggid Rodríguez aclare y resuelva ya estas anomalías.

AVANZA PROGRAMA DE VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

Les comparto que nuestro Tamaulipas sigue siendo referente nacional en el Programa Vivienda para el Bienestar, en gran medida por el valioso apoyo del gobernador Américo Villarreal. Este programa ahora mismo registra el tercer mayor avance en el país; tan solo por parte del Infonavit hay un avance del 72% de la meta sexenal.

Así, en el evento de entrega de 160 viviendas en el Fraccionamiento Las Arecas de Matamoros, el gobernador Américo Villarreal, junto al director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y el director general de la Coordinación Técnica de la Sedatu, Daniel González Escobar, destacó que estas son las acciones de un gobierno humanista, de gobiernos que ven por la transformación del país, poniendo en el centro el beneficio de las personas y de la sociedad, para recuperar nuestros derechos sociales y los derechos humanos.

Vale decir que en Tamaulipas, la construcción de 84 mil viviendas permitirá abatir hasta un 60 por ciento del rezago habitacional en el estado. El gobernador expresó su interés de plantear a la presidenta la posibilidad de ampliar aún más la meta en beneficio de las y los tamaulipecos. «También, esta generación de vivienda nos da muchas oportunidades a los trabajadores; este número de viviendas implica que a Tamaulipas le llegan recursos para su construcción de cerca de 47 mil millones de pesos y nos da trabajo», destacó.

En el evento, el director general de la Coordinación Técnica de la Sedatu, Daniel González Escobar, hizo un reconocimiento al gobernador Américo Villarreal por impulsar este programa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene por objeto lograr que más familias puedan acceder a una vivienda digna.

DISNEY CONVOCA A ESTUDIANTES DE LA UAT

Como parte de la política estratégica del rector Dámaso Anaya Alvarado para impulsar la internacionalización y proyección global del talento estudiantil tenemos que la Universidad Autónoma de Tamaulipas está invitando a sus estudiantes a participar en la convocatoria para el Disney Cultural Exchange Program 2027.

Así, la UAT alista la integración de su tercera generación de participantes en este prestigioso esquema mundial, reafirmando su visión como motor de desarrollo y liderazgo para la juventud tamaulipeca.

Esta experiencia ofrece una estancia laboral y formativa durante el periodo vacacional de verano (del 17 de mayo al 5 de agosto de 2027), brindando a los alumnos seleccionados la oportunidad de desempeñarse en puestos de primera línea en los parques temáticos y hoteles resort de Walt Disney World en Orlando, Florida.

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