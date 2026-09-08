Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El representante del PAN ante los órganos electorales, Luis Tomás Vanoye Carmona, confirmó que el Tribunal Electoral de Tamaulipas rechazó el proyecto del magistrado René Osiris Sánchez Rivas, quien proponía repetir la elección interna del Comité Directivo Estatal.

Explicó que aunque el magistrado ponente formuló su proyecto, el resto de los magistrados votó en contra, por lo que se mantiene firme la elección que llevó a la dirigencia estatal a Gloria Elena Garza Jiménez y a César Augusto Verástegui Ostos.

Indicó que la fórmula opositora encabezada por Omeheira López Reyna aún tiene la posibilidad de recurrir a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral Federal, aunque dijo desconocer si ya se presentó dicho recurso.

“Está en manos de la autoridad competente revisar el dictamen”, señaló.

El representante panista aseguró que esta situación abona a la democracia interna, pues el proceso fue “auténtico, democrático y limpio”, y hasta ahora ha sido ratificado por las autoridades electorales correspondientes.

Reconoció que puede haber resentimientos, pero subrayó que la actual dirigencia busca subsanar diferencias y trabajar en unidad.

Sobre un posible acercamiento entre la dirigencia estatal y Omeheira López, Vanoye Carmona comentó que aún no se ha concretado, pero que existe disposición para dialogar. “Ojalá que sí lo hubiera, y si no, nosotros estamos pugnando porque se dé, porque se platique y se consense lo interno lo más pronto posible”, dijo.

Añadió que el reto inmediato es enfrentar unidos el inicio del proceso electoral concurrente 2026-2027, que arrancará en septiembre, con la responsabilidad de fortalecer al partido en Tamaulipas.

Luis Tomás Vanoye dijo que la prioridad es cerrar filas y dejar atrás las diferencias internas para que el PAN llegue fortalecido al escenario electoral.

“El trabajo que se viene encima es enorme y la responsabilidad con el PAN es mayor”, puntualizó.