Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, aseguró que el instituto político ha dejado atrás las prácticas de venta de candidaturas y hoy se presenta con un proyecto sólido y competitivo.

“Yo no sé si antes del 2021 se vendían las candidaturas en el Verde, pero lo que sí puedo decir es que hoy hemos demostrado a la sociedad tamaulipeca que venimos con un proyecto serio. Ya son cerca de 40 mil tamaulipecos que nos han brindado su confianza”, expresó.

Muñoz Cano destacó que el partido ha superado la barrera del 3% de votación en elecciones recientes, alcanzando hasta el 6% en 2024, y la meta es duplicar esa cifra en 2027 con candidaturas propias en alcaldías y diputaciones.

“Necesitamos candidatos propios para potencializar la marca y la presencia del Verde en Tamaulipas”, subrayó.

Explicó que la convocatoria para integrar la Nueva Fuerza Verde incluye entre 14 y 15 requisitos de tipo fiscal y documental, revisados por una comisión independiente, para garantizar perfiles limpios. “Hoy como nunca debemos ser firmes en la selección de candidatos”.

Añadió que la estrategia del partido, presentada al dirigente nacional Arturo Escobar, se centra en la Ruta Verde y en la construcción de perfiles competitivos de mujeres y hombres que puedan encabezar candidaturas en 2027.

El dirigente del partido ecologista reconoció que las coaliciones con Morena y el PT se definirán en la mesa nacional de dirigencias, pero insistió en que el Verde Tamaulipas se prepara para ser protagonista con estructura propia y representación electoral completa.