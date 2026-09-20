Por Agencias

Colima, Colima.- Con la designación de la alcaldesa con licencia de Manzanillo, Rosa María Bayardo, como coordinadora de la defensa de la soberanía y la Cuarta Transformación en Colima, se generó una disputa interna entre sus aliados como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El pasado 25 de agosto, el partido Morena designó a Rosa María Bayardo como coordinadora estatal donde también compitió Joel Padilla, líder histórico del PT en Colima y la senadora Gricelda Valencia.

Después del anuncio, Gricelda Valencia aceptó los resultados pero el petista Joel Padilla los desconoció.

Públicamente, Padilla Peña ha declarado que el proceso “aún no concluye” e incluso ya hay un acuerdo entre las dirigencias nacionales de Morena, PT y PVEM de que se mande a hacer un proceso de encuesta para definir al candidato.

“Estuve esta semana con mis dirigentes nacionales y nos ratifican que va a haber una encuesta acordada por los tres partidos, en la cual tendrá que definirse quién encabece esos trabajos de la Cuarta Transformación”, declaró en rueda de prensa el pasado 14 de septiembre.

Por su lado, Virgilio Mendoza Amezcua, senador del PVEM por Colima y dirigente estatal ecologista, dio a conocer que buscaría la candidatura de su partido y competiría solo o haciendo alianza con otros partidos políticos.

De hecho, Mendoza Amezcua obligó a Manuel Romero Coello, diputado local del PVEM, a renunciar a la coordinación de la bancada en el congreso del estado, también en el mes de agosto, debido a que declaró que la alianza Morena-PVEM se mantenía firme para todos los cargos públicos en disputa en las próximas elecciones donde se renovará, además de la gubernatura, a los diez ayuntamientos y se elegirán a 25 diputados locales. (Juan Carlos Flores/La Jornada).