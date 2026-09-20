Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres (FEIDFHM), obtuvo fallo de condena en contra de Xabiany Jesús «N» por el delito de feminicidio, cometido en agravio de una adolescente.

Tras el análisis de los elementos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó la condena en contra del acusado por hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2024, en el municipio de Altamira, cuando la víctima fue lesionada con un objeto punzocortante, lo que ocasionó su fallecimiento.

Con este resultado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de procurar justicia para las víctimas de feminicidio y sus familias, así como de investigar y llevar ante la autoridad judicial a quienes atenten contra la vida y la integridad de las mujeres, indicó la dependencia en su versión oficial.