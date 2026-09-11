Por José Gregorio Aguilar Torres

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director general del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT), Víctor González Salum, anunció la construcción de un nuevo plantel en Reynosa, el primero en 18 años dentro del sistema estatal, que se convertirá en el COBAT número 24.

La decisión responde a la alta demanda educativa en la frontera norte, donde Reynosa concentra 5,000 alumnos, equivalentes a la cuarta parte de la matrícula estatal.

“La curva demográfica nos obliga a crecer. Pasamos de ser un país de niños a un país de jóvenes, y hoy la educación media superior es prioridad”, señaló.

El nuevo plantel estará enfocado en robótica e inteligencia artificial, carreras que el gobernador Américo Villarreal ha definido como “del presente, porque ya no son del futuro”.

Con ello, el COBAT busca preparar a los estudiantes en áreas estratégicas para la industria maquiladora y tecnológica.

González Salum explicó que el proyecto cuenta con recursos comprometidos del ITIFE y con un terreno donado por el municipio de Reynosa, además de una aportación adicional para la construcción. “Será un plantel completo y moderno, acorde a las necesidades de la juventud”.

Comentó que el crecimiento en educación media superior responde a la curva demográfica que ya se advierte en todo el país, donde México pasó de ser un país de niños a un país de jóvenes.

“No es un asunto privativo nuestro, porque la curva demográfica no había requerido la apertura de nuevos bachilleratos pero ahorita nos hemos convertido de pasar de ser un país de niños a un país de jóvenes y por eso la presidenta está impulsando mucho la educación media superior y por eso estamos abriendo más bachilleratos, principalmente en la frontera.